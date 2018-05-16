PATERNO': Deve scontare 1 anno e 4 mesi per violazione delle misure preventive. Arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 48enne Antonino Lucio CORSARO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal
L’uomo già condannato dai giudici per avere più volte trasgredito le prescrizioni dettate dalla misura preventiva cui era sottoposto - oggetto di altrettante informative dell’Arma – dovrà scontare in carcere una pena residua equivalente ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.