PATERNO: DIEGO TUCCIO FESTEGGIA I SUOI PRIMI 100 ANNI

Ha festeggiato oggi il secolo di vita, Diego Tuccio nato a Raccuja il 2 ottobre 1921 e da anni residente a Paternò. Figlio di Santi e di Antonina Monforte, il signor Diego nei suoi primi cento anni, ha passato veramente di tutto.

Nel 1942 parte per la seconda guerra mondiale, da cui tonerà nel 1944. Periodo in cui scompare la sua unica sorella, Ignazia, che lascia sei figli in tenera età. Diego, con la mamma, il cognato Calogero e la sua seconda moglie Venera, si prende cura di loro, aiutandoli a crescere e a diventare adulti. Nel 1946, si sposa con la signora Giuseppa Di Perna, dalla loro unione, sono nati sei figli: Rita, Antonina, Nunziatina, Santo, Milena e Francesco.

Poi nel 2014, il signor Diego resta vedovo, per la scomparsa della moglie. Una famiglia numerosa, giunta alla quinta generazione che conta, oltre ai sei figli, e sei tra nuore e generi, 27 nipoti e 30 pronipoti.

A 47 anni Diego è già nonno, a 66 bisnonno ed infine trisavolo. Oggi, anche la nipotina Vittoria, compie il compleanno, anche lei nata lo stesso giorno del nonno centenario.

Il signor Diego, ha sempre vissuto dignitosamente, lavorando e con una grande passione per il canto e il ballo. Ama la Geografia, e non manca nella sua stanza un grande mappamondo che usa spesso.

Ha viaggiato molto, fino a qualche anno fa, e ancora oggi ama essere autonomo e andare personalmente dal barbiere, magari indossando un bel paio di occhiali da sole. Mangia sano, e non disdegna di bere un buon bicchiere di vino.

Oggi, è stato festeggiato dalla sua famiglia, ricevendo anche la visita e gli auguri del sindaco Nino Naso.

Al signor Diego, e alla nipotina Vittoria, giungono anche gli auguri da parte della nostra redazione.