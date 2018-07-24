PATERNO': DISAGI PER LA RACCOLTA RIFIUTI, LE FOTO DEI NOSTRI LETTORI
Situazione incresciosa oggi a Paternò per la raccolta dei rifiuti. Gli operatori ecologici, per una manifestazione indetta, oggi hanno protestato non ritirando i rifiuti in tutto il paese, per il manc...
A cura di Redazione
24 luglio 2018 15:56
Situazione incresciosa oggi a Paternò per la raccolta dei rifiuti. Gli operatori ecologici, per una manifestazione indetta, oggi hanno protestato non ritirando i rifiuti in tutto il paese, per il mancato pagamento degli stipendi. La situazione e in continua evoluzione. Si attendono ulteriori sviluppi.
