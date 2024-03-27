PATERNO’: DISAGI PER L’IMPROVVISA CHIUSURA DELL’UFFICIO TICKET

Un avviso appeso al vetro dell’ufficio per il pagamento del ticket, comunica la chiusura dello stesso per i giorni 26 e 27 marzo. L’ennesimo disagio per i tanti utenti che usufruiscono delle visite sp...

Un avviso appeso al vetro dell’ufficio per il pagamento del ticket, comunica la chiusura dello stesso per i giorni 26 e 27 marzo.

L’ennesimo disagio per i tanti utenti che usufruiscono delle visite specialistiche all’ospedale di Paternò.

Vero è che il ticket si può pagare anche nelle tabaccherie autorizzate, ma resta comunque il disagio per i tanti utenti, specie per gli anziani, che spesso non hanno molta confidenza con le nuove tecnologia, e che una volta giunti in ospedale, devono ritornare a cercare un posto per pagare.

Da quanto si sussurra il disservizio è dovuto ad una contemporanea malattia di ben due dipendenti, ma al di là dei motivi, che sono sempre validi, resta sempre il disagio per la mancata organizzazione del lavoro.

Se stamane manca un medico o un dipendente, l’asp o qualsiasi Ente ha il dovere di inviare un sostituto, non si può fermare un ufficio per la mancanza di un dipendente o di un dirigente, come spesso accade.

A quando una organizzazione perfetta a partire dalla gestione delle prenotazioni?