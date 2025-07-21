PATERNÒ, DISINFESTAZIONE DOMANI 22 LUGLIO DALLE 8:30: «CHIUDETE LE FINESTRE E TENETE GLI ANIMALI IN CASA»

AGGIORNAMENTOIl comune attraverso il suo profilo social comunica che la disinfestazione e derattizzazione previste per il 22 Luglio 2025 sono rinviate a data da destinarsi, a seguito del bollettino d...

AGGIORNAMENTO

Il comune attraverso il suo profilo social comunica che la disinfestazione e derattizzazione previste per il 22 Luglio 2025 sono rinviate a data da destinarsi, a seguito del bollettino della Protezione Civile che prevede allerta rossa per la giornata di domani per l’ondata di calore con temperature elevate.

Si invita tutta la popolazione a prestare la massima attenzione e a limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, salvo stretta necessità.

Le alte temperature previste possono rappresentare un serio rischio per la salute, per questo è importante adottare comportamenti cauti e responsabili.

Si raccomanda particolare cura e attenzione nei confronti di anziani, bambini e persone con condizioni di salute fragili o patologie.

In caso di malessere, contattare immediatamente il numero unico di emergenza.

Il Sindaco ha emesso un’ordinanza contenente misure di prevenzione e tutela per la cittadinanza.

Per consigli pratici su come affrontare al meglio le ondate di calore e proteggere te stesso e chi ti sta vicino, consulta e condividi il post informativo:

Paternò – Il Comune di Paternò informa la cittadinanza che martedi 22 luglio, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, sarà effettuato un intervento di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale.

L'operazione, prevista dalla Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stata affidata a una ditta specializzata e riguarderà edifici e aree di proprietà comunale.

Si tratta di un'azione programmata per tutelare la salute pubblica e mantenere il decoro urbano, in particolare nei mesi estivi in cui aumenta il rischio di proliferazione di insetti e roditori.

L’Amministrazione, guidata dal sindaco Antonino Naso, invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando alcune precauzioni:

Tenere chiuse le finestre durante l’orario dell’intervento;

Ritirare dai balconi le piante ad uso commestibile, gli animali domestici e ogni oggetto che possa venire a contatto con i prodotti disinfestanti;

Capovolgere le ciotole di cani e gatti per evitare contaminazioni accidentali.

L'intervento, si legge nella comunicazione ufficiale, rientra tra le attività ordinarie di igiene urbana a tutela della collettività. L'Amministrazione comunale ringrazia in anticipo i cittadini per la collaborazione.