Paternò, disinfestazione questa sera e domani: finestre chiuse e animali al riparo
L'intervento interesserà l'intero territorio comunale tra le 22 e le 6 del mattino. Il Comune invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni per garantire la sicurezza durante le operazioni.
L'Amministrazione comunale di Paternò ha comunicato che nei prossimi giorni sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio cittadino.
L'attività rientra nell'ambito del servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale, affidato con Determinazione dirigenziale n. 246 del 29 dicembre 2025.
Gli interventi verranno eseguiti nelle seguenti fasce orarie:
Dalle ore 22:00 di lunedì 8 giugno alle ore 06:00 di martedì 9 giugno;
Dalle ore 22:00 di martedì 9 giugno alle ore 06:00 di mercoledì 10 giugno.
Durante le operazioni, le squadre incaricate provvederanno alla disinfestazione delle aree urbane con l'obiettivo di contrastare la proliferazione di insetti e migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città.
Le raccomandazioni per i cittadini
Per garantire la sicurezza durante l'intervento, il Comune invita la popolazione ad adottare alcune semplici precauzioni:
Tenere chiuse porte e finestre durante le operazioni di disinfestazione;
Ritirare dai balconi e dagli spazi esterni piante ad uso alimentare;
Mettere al riparo gli animali domestici;
Capovolgere o svuotare le ciotole utilizzate dagli animali.
L'Amministrazione comunale raccomanda la massima collaborazione da parte dei cittadini al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività programmate e garantire l'efficacia dell'intervento su tutto il territorio comunale.