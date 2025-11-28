Paternò, disinfestazione questa notte e l’1-2 Dicembre: «Chiudere le finestre e ritirare gli animali»

Il Comune di Paternò informa la cittadinanza che, in seguito alla Determinazione dirigenziale n. 189 del 13/12/2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e d...

A cura di Redazione 28 novembre 2025 18:15

