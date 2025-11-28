Paternò, disinfestazione questa notte e l’1-2 Dicembre: «Chiudere le finestre e ritirare gli animali»
Il Comune di Paternò informa la cittadinanza che, in seguito alla Determinazione dirigenziale n. 189 del 13/12/2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree comunali.
Quando verrà effettuata la disinfestazione
Gli interventi sono programmati in due fasce notturne:
- dalle ore 22:00 del 28 novembre alle ore 6:00 del 29 novembre 2025
- dalle ore 22:00 del 1° dicembre alle ore 6:00 del 2 dicembre 2025
In queste ore, i mezzi incaricati effettueranno il trattamento su tutto il territorio urbano.
Le raccomandazioni ai cittadini
Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni, si invita la popolazione ad adottare alcune semplici precauzioni:
- tenere chiuse le finestre;
- ritirare dai balconi tutte le piante ad uso commestibile;
- mettere al riparo gli animali domestici;
- capovolgere le ciotole e i contenitori destinati a cibo e acqua.
Ulteriori informazioni potranno essere comunicate dal Comune in caso di variazioni o aggiornamenti.