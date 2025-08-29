95047

Paternò, disinfestazione questa notte e l’1-2 settembre: «Chiudere le finestre e ritirare gli animali»

Paternò – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e deratti...

A cura di Redazione Redazione
29 agosto 2025 08:54
Paternò, disinfestazione questa notte e l’1-2 settembre: «Chiudere le finestre e ritirare gli animali» -
News
Condividi

Paternò – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale.

Gli interventi interesseranno l’intero territorio cittadino nelle seguenti date e orari:

  • dalle ore 22:00 del 29 agosto alle ore 06:00 del 30 agosto
  • dalle ore 22:00 del 1° settembre alle ore 06:00 del 2 settembre

Durante le operazioni, si invita la popolazione ad adottare alcune precauzioni di sicurezza:

  • mantenere chiuse le finestre delle abitazioni;
  • ritirare dai balconi piante ad uso commestibile, nonché animali domestici;
  • capovolgere le ciotole di cibo e acqua degli animali per evitarne la contaminazione.

L’Amministrazione comunale sottolinea che gli interventi sono finalizzati a tutelare la salute pubblica e a migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047