Paternò, disinfestazione questa notte e l’1-2 settembre: «Chiudere le finestre e ritirare gli animali»

Paternò – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e deratti...

Paternò – L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale.

Gli interventi interesseranno l’intero territorio cittadino nelle seguenti date e orari:

dalle ore 22:00 del 29 agosto alle ore 06:00 del 30 agosto

dalle ore 22:00 del 1° settembre alle ore 06:00 del 2 settembre

Durante le operazioni, si invita la popolazione ad adottare alcune precauzioni di sicurezza:

mantenere chiuse le finestre delle abitazioni;

delle abitazioni; ritirare dai balconi piante ad uso commestibile , nonché animali domestici ;

, nonché ; capovolgere le ciotole di cibo e acqua degli animali per evitarne la contaminazione.

L’Amministrazione comunale sottolinea che gli interventi sono finalizzati a tutelare la salute pubblica e a migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città.