Paternò, disinfestazione in corso questa sera: attenzione alle raccomandazioni del Comune
L'intervento interesserà l'intero territorio comunale tra le 22 e le 6 del mattino. Il Comune invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni per garantire la sicurezza durante le operazioni.
L’Amministrazione comunale di Paternò ha comunicato che è in corso un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio cittadino.
L’attività rientra nell’ambito del servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale, affidato con Determinazione dirigenziale n. 246 del 29 dicembre 2025.
Gli interventi vengono eseguiti nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 22:00 di martedì 9 giugno alle ore 06:00 di mercoledì 10 giugno.
Durante le operazioni, le squadre incaricate stanno provvedendo alla disinfestazione delle aree urbane con l’obiettivo di contrastare la proliferazione di insetti e migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città.
Raccomandazioni per i cittadini
Per garantire la sicurezza durante l’intervento, il Comune invita la popolazione ad adottare alcune semplici precauzioni:
tenere chiuse porte e finestre durante le operazioni di disinfestazione;
ritirare dai balconi e dagli spazi esterni piante ad uso alimentare;
mettere al riparo gli animali domestici;
capovolgere o svuotare le ciotole utilizzate dagli animali.
L’Amministrazione comunale raccomanda la massima collaborazione da parte dei cittadini al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività programmate e garantire l’efficacia dell’intervento su tutto il territorio comunale.