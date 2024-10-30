95047

30 ottobre 2024 12:33
PATERNÒ: DISINFESTAZIONE QUESTA SERA E DOMANI SERA: «CHIUDETE LE FINESTRE E NON LASCIATE ALL’ESTERNO GLI ANIMALI DOMESTICI» -
News
In seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 50 del 13 marzo 2024, è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree pubbliche.

Le operazioni di disinfestazione saranno effettuate nelle seguenti date e orari:

  • 30 ottobre: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del 31 ottobre.
  • 31 ottobre: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del 1 novembre.

Raccomandazioni per la cittadinanza

Durante il trattamento, si invita la popolazione a prendere le seguenti precauzioni per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni:

  1. Chiudere le finestre delle abitazioni durante l’intervento.
  2. Ritirare dai balconi piante commestibili, animali domestici e oggetti sensibili.
  3. Capovolgere le ciotole di cibo e acqua degli animali, per evitare che vengano a contatto con le sostanze utilizzate.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la buona riuscita delle operazioni e per la tutela della salute pubblica.

