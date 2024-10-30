PATERNÒ: DISINFESTAZIONE QUESTA SERA E DOMANI SERA: «CHIUDETE LE FINESTRE E NON LASCIATE ALL’ESTERNO GLI ANIMALI DOMESTICI»

In seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 50 del 13 marzo 2024, è stato affidato il Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree pubbliche.Le operazioni di disinfestaz...

A cura di Redazione 30 ottobre 2024 12:33

