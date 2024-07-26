PATERNÒ. DISSERVIZI ALLA RETE IDRICA: OGGI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUNCIATA DA A.M.A. S.P.A.

L'azienda A.m.A. S.p.A. informa che, a seguito di urgenti lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica, si registreranno disservizi nelle seguenti zone:Centro StoricoVia Vittorio Emanuele...

L'azienda A.m.A. S.p.A. informa che, a seguito di urgenti lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica, si registreranno disservizi nelle seguenti zone:

Centro Storico

Via Vittorio Emanuele

Piazza Regina Margherita

Via S. Anna

Via Russo

Via Madonna della Scala

Via Garibaldi

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Indipendenza

Via E. Bellia e zone limitrofe

Via G.B. Nicolosi e zone limitrofe

Via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi

Collina Storica

La A.m.A. S.p.A. si scusa per il disagio arrecato e assicura che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile. Tantissime sono le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione, dimostrando l'impatto significativo che questi lavori hanno sulla comunità.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della A.m.A. S.p.A. sul completamento dei lavori e il ripristino del servizio idrico.