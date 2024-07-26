PATERNÒ. DISSERVIZI ALLA RETE IDRICA: OGGI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUNCIATA DA A.M.A. S.P.A.
L'azienda A.m.A. S.p.A. informa che, a seguito di urgenti lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica, si registreranno disservizi nelle seguenti zone:
- Centro Storico
- Via Vittorio Emanuele
- Piazza Regina Margherita
- Via S. Anna
- Via Russo
- Via Madonna della Scala
- Via Garibaldi
- Piazza Vittorio Veneto
- Piazza Indipendenza
- Via E. Bellia e zone limitrofe
- Via G.B. Nicolosi e zone limitrofe
- Via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi
- Collina Storica
La A.m.A. S.p.A. si scusa per il disagio arrecato e assicura che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile. Tantissime sono le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione, dimostrando l'impatto significativo che questi lavori hanno sulla comunità.
Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della A.m.A. S.p.A. sul completamento dei lavori e il ripristino del servizio idrico.