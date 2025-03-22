PATERNO', DISSERVIZI IDRICI DA GIORNI IN ALCUNE ZONE: TANTE SEGNALAZIONI DAI LETTORI, TECNICI AL LAVORO

Riceviamo e pubblichiamo alcune segnalazioni giunte questa mattina alla nostra redazione da parte di residenti di Paternò, che denunciano una grave emergenza idrica in diverse zone della città.Secondo...

Riceviamo e pubblichiamo alcune segnalazioni giunte questa mattina alla nostra redazione da parte di residenti di Paternò, che denunciano una grave emergenza idrica in diverse zone della città.

Secondo le testimonianze, il guasto verificatosi giovedì scorso in via Sardegna ha lasciato ancora oggi molte famiglie senza acqua.

Tra le strade maggiormente colpite ci sono via Bassano, via Campania, via Napoli e corso Marco Polo. I cittadini lamentano la totale assenza di informazioni da parte delle autorità locali e chiedono interventi urgenti per ripristinare il servizio idrico.

“Oggi è il terzo giorno senza acqua, non possiamo più vivere così. È inaccettabile che nel 2025 non si riesca a risolvere un problema del genere in tempi rapidi”, scrive un residente esasperato.

Le segnalazioni ricevute mettono in evidenza il disagio di intere famiglie, in particolare con bambini e anziani, costrette a fronteggiare la mancanza d'acqua con mezzi di fortuna come bidoni e taniche. La rabbia cresce anche alla luce del fatto che le bollette continuano ad arrivare regolarmente, mentre il servizio è interrotto da giorni.

Abbiamo sentito i responsabili dell'Ama che ci confermano del problema e che hanno i tecnici già all'opera per risolvere al più presto il problema.

Rimaniamo in attesa di risposte ufficiali dalle autorità competenti e continueremo a seguire l'evolversi della situazione.