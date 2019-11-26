PATERNO’: DISSERVIZI IDRICI, ZONE PALAZZOLO, SCALA VECCHIA, VIA FIUME E ZONA MAZZINI
26 novembre 2019 09:47
La società A.M.A. comunica che causa di improvvisi guasti e manutenzione sulle condotte principali di adduzione di acqua potabile,
In data odierna, si potrebbero verificare disservizi idrici nelle Zone Palazzolo, Scala Vecchia, Via Fiume e Zona Mazzini per giorno 26/11/2019.
UFFICIO TECNICO SEGNALAZIONE GUASTI 095-7973038