PATERNO': DISSERVIZIO IDRICO, CAUSA URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE
A cura di Redazione
27 dicembre 2019 12:07
L'Ama attraverso il suo sito istituzionale, comunica che a seguito della improvvisa rottura di un punto di controllo della rete idrica si verificheranno disservizi nella distribuzione nelle zone, Vittorio Emanuele, Santa Barbara, Centro storico, via acque Grasse, Corso Italia, G.B. Nicolosi, Zona Mazzini, Piazza Purgatorio e zone limitrofe per giorno 27/12/2019.
Non appena sarà riparato il guasto di cui sopra si provvederà urgentemente a ripristinare il regolare regime idraulico di distribuzione.