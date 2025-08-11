PATERNO'. DISSERVIZIO IDRICO DEL 12 AGOSTO 2025 A SEGUITO DI LAVORI ENEL: LE ZONE INTERESSATE
L’A.M.A., Azienda Municipalizzata Acquedotto, avvisa la popolazione che martedì 12 agosto 2025 si potranno registrare interruzioni o riduzioni della fornitura d’acqua in diverse aree cittadine, a causa di lavori programmati da ENEL sulle linee elettriche.
Le zone interessate il disservizio riguarderà:
- Via E. Bellia e zone limitrofe
- Contrada Schettino
- Contrada Scalilli
- Contrada Trappetazzo
- Contrada Padellina
- Contrada Currone
- Zona Mazzini
- Corso Italia e zone limitrofe
- Viale dei Platani e zone limitrofe
Tempi di ripristino
La durata dell’interruzione dipenderà strettamente dall’andamento dei lavori ENEL. Il servizio idrico sarà ripristinato non appena verrà riattivata l’energia elettrica.
L’A.M.A. invita i residenti delle zone interessate a predisporre adeguate scorte d’acqua e a seguire gli aggiornamenti che verranno diffusi tramite i canali ufficiali dell’azienda e gli organi di informazione locali.