PATERNO'. DISSERVIZIO IDRICO DEL 12 AGOSTO 2025 A SEGUITO DI LAVORI ENEL: LE ZONE INTERESSATE

L'A.M.A., Azienda Municipalizzata Acquedotto, avvisa la popolazione che martedì 12 agosto 2025 si potranno registrare interruzioni o riduzioni della fornitura d'acqua in diverse aree cittadine, a causa di lavori programmati da ENEL sulle linee elettriche.

11 agosto 2025 18:13
L’A.M.A., Azienda Municipalizzata Acquedotto, avvisa la popolazione che martedì 12 agosto 2025 si potranno registrare interruzioni o riduzioni della fornitura d’acqua in diverse aree cittadine, a causa di lavori programmati da ENEL sulle linee elettriche.

Le zone interessate il disservizio riguarderà:

  • Via E. Bellia e zone limitrofe
  • Contrada Schettino
  • Contrada Scalilli
  • Contrada Trappetazzo
  • Contrada Padellina
  • Contrada Currone
  • Zona Mazzini
  • Corso Italia e zone limitrofe
  • Viale dei Platani e zone limitrofe

Tempi di ripristino
La durata dell’interruzione dipenderà strettamente dall’andamento dei lavori ENEL. Il servizio idrico sarà ripristinato non appena verrà riattivata l’energia elettrica.

L’A.M.A. invita i residenti delle zone interessate a predisporre adeguate scorte d’acqua e a seguire gli aggiornamenti che verranno diffusi tramite i canali ufficiali dell’azienda e gli organi di informazione locali.

