Paternò, divano “parcheggiato” sul marciapiede di via Fiume: disagi e proteste
Un divano lasciato sul marciapiede, come fosse un’auto in sosta. È quanto segnalato da alcuni residenti di via Fiume, a Paternò, dove un ingombrante arredo domestico è stato abbandonato davanti a un’a...
Un divano lasciato sul marciapiede, come fosse un’auto in sosta. È quanto segnalato da alcuni residenti di via Fiume, a Paternò, dove un ingombrante arredo domestico è stato abbandonato davanti a un’abitazione, occupando gran parte dello spazio destinato al passaggio pedonale.
La presenza del divano crea disagi evidenti ai pedoni, costretti a scendere sulla carreggiata per poter proseguire, con potenziali rischi per la sicurezza, soprattutto per anziani, bambini e persone con mobilità ridotta.
Una situazione che contribuisce anche al degrado urbano della zona.
I cittadini chiedono un intervento tempestivo per la rimozione del rifiuto e ricordano che per lo smaltimento degli ingombranti esistono servizi dedicati, che andrebbero utilizzati per evitare episodi di inciviltà come questo.
L’ennesima segnalazione che riaccende l’attenzione sul tema del rispetto delle regole e del decoro urbano, fondamentali per garantire vivibilità e sicurezza nelle strade della città.