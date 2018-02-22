PATERNO': Domani allerta meteo arancione, avviso della protezione civile

AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE n. 18053 PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

VALIDITA': dalle ore 16:00 22-feb-2018 fino alle ore 24:00 del 23-feb-2018

Previsioni avverse condizioni meteorologiche:

“PERSISTONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO”

PRECIPITAZIONI “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati”

A seguito di tali previsioni, di possibili condizioni meteo avverse previste dalle ore dalle ore 0.00 fino alle ore 24:00 del 23-feb-2018 con livello di allerta arancione (preallarme)

SI AVVISA LA CITTADINANZA che questo Ente ha già allertato le necessarie strutture di protezione civile comunale al fine di un attento monitoraggio dell’evolversi della situazione meteo.

Sara nostra cura comunicare ulteriori aggiornamenti sulla base delle comunicazioni che perverranno, dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e che saranno rese note sul sito internet del Comune e sugli altri canali di comunicazione.

Per segnalazioni telefonare al numero 0957970322.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e procedere a passo d'uomo in caso di forte nubifragio per possibile scoperchiamento dei tombini dalla propria sede nei seguenti incroci:

-via Vittorio Emanuele ang. via Strano,

-via Roma ang. Piazza Vittorio Veneto,

-via S. Caterina ang. Piazza Vittorio Veneto.

Inoltre per ristagno di acqua con altezza superiore a 40 cm l'incrocio tra via Fonte Maimonide con via Acque Grasse.

Si raccomanda inoltre, di attenersi alle seguenti norme comportamentali di “auto protezione”:

prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità;

limitare l’uso di automezzi privati al solo scopo di estrema necessità;

non percorrere strade con alberature medio alte;

non sostare in prossimità di alberi di medio e alto fusto;

non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo;

allontanarsi dalla località in caso di accertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchioli, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio;

allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati);

nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico.

LINK COMUNE