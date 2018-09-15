PATERNO': DOMANI, FESTA ESTERNA DEL SS. CROCIFISSO - IL PROGRAMMA

Ore 8,00: Apertura della Cappella e venerazione del simulacro del Cristo posto sul fercolo.Ore 17,30: Recita del S. Rosario.Ore 18,00: Dalla chiesa di S. Margherita, avvio del solenne corteo con la pa...

Ore 8,00: Apertura della Cappella e venerazione del simulacro del Cristo posto sul fercolo.

Ore 17,30: Recita del S. Rosario.

Ore 18,00: Dalla chiesa di S. Margherita, avvio del solenne corteo con la partecipazione dei

portatori, per il prelevamento del fercolo del SS. Crocifisso.

Ore 18,15: Solenne Uscita del SS. Crocifisso dalla propria Cappella preceduto dalla

Congregazione, da una rappresentanza dell’Arciconfraternita M. SS. Addolorata

e dalla venerata reliquia della S. Croce. Si attraverseranno le vie e piazze:

S. Caterina, Vittorio Veneto, Roma. Ingresso nella chiesa di S. Margherita V. M.

per l’incontro con la Madre Addolorata.

I fercoli percorreranno via Roma raggiungendo p.zza Indipendenza.

Ore 19,00: Solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Sac.

al termine prosecuzione della processione per via Monastero, p.zza S. Barbara,

via S. Caterina. Dinanzi la Cappella esecuzione di un canto, eseguito dalla corale

Cristo Re.

Preghiera di benedizione solenne con la reliquia della S. Croce.

Rientro in Cappella al suono della tradizionale “troccola”.