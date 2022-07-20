PATERNO': DOMANI GIOVEDÌ 21 LUGLIO CAMERA ARDENTE E FUNERALE DEL PROF. NINO TOMASELLO
Paternò renderà l'ultimo saluto al docente e storico Nino Tomasello nella giornata di domani 21 Luglio 2022.
Il prof era stato investito nel tardo pomeriggio di lunedi 04 Luglio al Corso Italia ed e deceduto dopo 10 giorni all’ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l’accaduto.
Per quanti volessero dare l’ultimo saluto al Prof. Tomasello la salma resterà esposta nella camera ardente allestita presso i locali di Palazzo Alessi, in piazza Umberto dalle ore 10, i funerali saranno celebrati alle ore 16 presso la chiesa di Santa Barbara.