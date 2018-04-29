PATERNO': DOMANI I FUNERALI DI ALESSANDRO

Si svolgeranno domani, giorno 30 aprile 2018, nella Chiesa dello Spirito Santo, alle ore 10.30 i funerali di Alessandro, sempre domani alle ore 20.00 presso la Madonna della Consolazione ci sarà l' adorazione Eucaristica per richiedere a Gesù per i famigliari e gli amici la forza di superare questo enorme dolore

Il giovane 26enne Alessandro Maugeri, ragazzo molto conosciuto e amato in città, ha perso la vita ieri sera durante un evento che conduceva come animatore presso un locale di Biancavilla.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, a stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco

La notizia della morte ha suscitato grande cordoglio in città, dove Alessandro era molto stimato e conosciuto.

Alessandro lavorava come commesso in un negozio di scarpe, molto conosciuto per la sua attività di animatore ed il suo impegno nel sociale.

L'editore, Il direttore e la Redazione si associano al dolore della famiglia

CIAO ALE "SALUTACI" LE STELLE!