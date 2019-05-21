95047

PATERNÒ: DOMANI IL MINISTRO GIULIA GRILLO IN VISITA ALL’OSPEDALE

Dovrebbe giungere a Paternò domani mattina alle ore 11, in visita presso il locale ospedale il Ministro della Salute Giulia Grillo.La visita, avverrà perchè il ministro visiterà gli ospedali di Bianca...

21 maggio 2019 11:43
Dovrebbe giungere a Paternò domani mattina alle ore 11, in visita presso il locale ospedale il Ministro della Salute Giulia Grillo.

La visita, avverrà perchè il ministro visiterà gli ospedali di Biancavilla e Bronte, facenti parte dello stesso distretto di Paternò.

A Biancavilla la ministra dovrebbe essere per le 14, mentre chiuderà a Bronte alle 16.

Ultimamente il Ministro ha spesso effettuato dei sopralluoghi negli ospedali, soprattutto al sud, e domani dovrebbe fare un giro in quelli della sua provincia di appartenenza.

Si spera che la visita serva a migliorare i servizi sanitari, spesso carenti nelle nostre zone per qualità e strutture.

Luigi Saitta

