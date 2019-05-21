PATERNÒ: DOMANI IL MINISTRO GIULIA GRILLO IN VISITA ALL’OSPEDALE
Dovrebbe giungere a Paternò domani mattina alle ore 11, in visita presso il locale ospedale il Ministro della Salute Giulia Grillo.
La visita, avverrà perchè il ministro visiterà gli ospedali di Biancavilla e Bronte, facenti parte dello stesso distretto di Paternò.
A Biancavilla la ministra dovrebbe essere per le 14, mentre chiuderà a Bronte alle 16.
Ultimamente il Ministro ha spesso effettuato dei sopralluoghi negli ospedali, soprattutto al sud, e domani dovrebbe fare un giro in quelli della sua provincia di appartenenza.
Si spera che la visita serva a migliorare i servizi sanitari, spesso carenti nelle nostre zone per qualità e strutture.
Luigi Saitta