PATERNO': Domani "Il sogno del Giardino del Sorriso diventa una splendida realtà"

E’ davvero tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo gioco inclusivo che arricchirà Il Giardino del Sorriso, il primo parco a Paternò in grado di ospitare anche i bambini diversamente abili.Il taglio...

E’ davvero tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo gioco inclusivo che arricchirà Il Giardino del Sorriso, il primo parco a Paternò in grado di ospitare anche i bambini diversamente abili.

Il taglio del nastro è previsto domani 29 aprile alle ore 10,30, in Viale dei Platani.

In questi giorni le ditte incaricate (Geocos Srl, Papev srl e Italcostruzioni srl, Oasi del Verde) hanno provveduto a installare il “Percoso del sorriso” con la supervisione attenta e puntuale del sindaco Nino Naso, del vicesindaco Ignazio Mannino e del consigliere Luigi Gulisano.

“Siamo pronti –ha commentato Francesca Coluccio- per questa grande festa che domani ci permetterà di ringraziare quanti hanno contribuito all’acquisto del nuovo gioco inclusivo.

Lo faremo con l’umiltà e la semplicità che da sempre ci caratterizza, malgrado dietro ci siano tanti sacrifici che spero possano essere ricambiati dal senso civico dei nostri concittadini”.

L’area del parco è stata dotata di un impianto di videosorveglianza che servirà a evitare gli atti vandalici che si registrano purtroppo in tutte le aree ludiche della città. “Abbiamo fatto in questi giorni- commenta il sindaco Nino Naso- tutto ciò che era nelle nostre possibilità per far sì che il Giardino del Sorriso fosse sempre più bello e sempre più funzionale alle esigenze dei bambini che purtroppo sono costretti a muoversi in carrozzina.

Domani insieme alle associazioni e ai cittadini taglieremo questo nastro con la speranza di un nuovo inizio per la nostra Paternò, all’insegna della solidarietà e dell’unione”.