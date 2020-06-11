PATERNO': DOMANI INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA PER LAVORI
A cura di Redazione
11 giugno 2020 22:15
L'AMA comunica attraverso il suo portale ufficiale, che per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, domani dodici giugno 2020 si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:
- zona Scala Vecchia,
- Via Canonico Renna,
- Via Sardegna,
- Via Fiume,
- Via Campania,
- Via Circumvallazione,
- Corso Marco Polo e vie limitrofe.