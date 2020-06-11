95047

PATERNO': DOMANI INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA PER LAVORI

11 giugno 2020 22:15
L'AMA comunica attraverso il suo portale ufficiale, che per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, domani  dodici giugno 2020 si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:

  • zona Scala Vecchia,
  • Via Canonico Renna,
  • Via Sardegna,
  • Via Fiume,
  • Via Campania,
  • Via Circumvallazione,
  • Corso Marco Polo e vie limitrofe.

