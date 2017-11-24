PATERNO': DOMANI IX EDIZIONE NAZIONALE PREMIO IDRIA

Il “Premio Idria” organizzato dalla Pro Loco di Paternò guidata dalla presidente Salvina Sambataro, con il patrocinio del Comune di Paternò, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio...

Il “Premio Idria” organizzato dalla Pro Loco di Paternò guidata dalla presidente Salvina Sambataro, con il patrocinio del Comune di Paternò, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giunge alla nona edizione ed ha come sua missione quella di dare riconoscimenti dal valore morale, umanitario e culturale a protagonisti noti e meno noti dell’Italia di oggi. Riconosciuto a livello nazionale grazie alle collaborazioni prestigiose già citate, ogni anno il premio si arricchisce di nuove esperienze culturali ed umane.

Riconosciuto a livello nazionale grazie alle collaborazioni prestigiose già citate, ogni anno il premio si arricchisce di nuove esperienze culturali ed umane. Uno degli aspetti peculiari dell’iniziativa è che coinvolge in maniera sinergica dimensione locale e nazionale ed è anche molto sentito dalla comunità. Vi è una rete composta dalla società civile che vede come protagoniste attive molte associazioni culturali e civiche locali, le scuole, diverse realtà provinciali. Il territorio etneo si esprime in maniera armonica e dialoga con Roma e l'Italia intera. L'evento del 25 novembre sarà coordinato culturalmente e condotto dal giornalista Salvo Fallica.

“Il 'Premio Idria' – spiega Salvina Sambataro- è nato per encomiare il sacrificio ed il coraggio dei Militari e Vigili del Fuoco che si sono distinti in operazioni umanitarie, è un evento che dà spazio a coloro i quali hanno scelto di essere invisibili, ma sempre pronti a salvaguardare la vita della collettività. Quegli Eroi invisibili che hanno messo la loro vita al servizio della società e della pace, operando sempre con umiltà e riservatezza. Dall'anno scorso abbiamo arricchito il premio con la sezione speciale la cui genesi è legata alla volontà di dare riconoscimenti a dei siciliani che nell’arte, nel giornalismo, nella cultura, nelle diverse professioni hanno portato e portano lustro al territorio, valorizzando a livello nazionale con le loro opere, i loro scritti ed il loro impegno Paternò ed il mondo etneo. Vi saranno anche momenti di musica, di riflessione, di poesia”. Nelle edizioni precedenti sono stati insigniti del riconoscimento 108 persone tra militari e vigili del fuoco che si sono distinti in operazioni umanitarie e 30 associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio ed esponenti della cultura e del giornalismo. Il premio quest’anno è principalmente rivolto agli "eroi del quotidiano", rappresentanti di Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Esercito, Carabinieri, Marina, Aereonautica, Vigili del Fuoco anche con unità cinofile. Gli 'angeli' di Rigopiano, i soccorritori dell'emergenza neve e del terremoto nel centro Italia”.

Il Premio Idria si divide in 3 sezioni

1- Militari e VV.F che si sono distinti in operazione umanitarie nominati dal Ministero della difesa su segnalazione degli Stati Maggiori Aeronautica, Esercito, Marina e Arma dei Carabinieri e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2- Premio alla Memoria per i militari che hanno perso la vita compiendo il proprio dovere.

3- Premio Speciale dedicato a Cittadini che si distinguono nelle diverse attività culturali, artistiche e professionali dando un lustro a Paternò, al mondo etneo e siciliano nel panorama italiano e internazionale.

Il riconoscimento ai Militari e Vigili del Fuoco designati, avverrà attraverso la consegna di una prestigiosa targa, alla presenza di Autorità Civili, Militari, Politiche e Religiose conferendo al premio grande valenza umanitaria ed impegno sociale.

PREMIATI IX EDIZIONE NAZIONALE”PREMIO IDRIA” 2017

