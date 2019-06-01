PATERNO’: DOMANI LA “5° PEDALATA UILDM – INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ”

95047

01 giugno 2019
Ritorna anche quest'anno la PEDALATA UILDM - INSIEME PER LA SOLIDARIETA' giunta alla V EDIZIONE.

L'evento si svolgerà DOMENICA 2 GIUGNO con partenza e arrivo in Piazza Umberto (di fronte Palazzo Alessi) - Paternò

Si potrà partecipare alla Pedalata mediante una donazione di €. 3,00 e partecipare al sorteggio finale di una mountain bike.

Domani, dunque, tutti in sella, uniti per la Solidarietà!

Per info su come partecipare contattateci ai nostri recapiti telefonici (095/852008 - 338/4953915).

Vi aspettiamo numerosi!!!

