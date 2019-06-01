PATERNO’: DOMANI LA “5° PEDALATA UILDM – INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ”
Ritorna anche quest'anno la PEDALATA UILDM - INSIEME PER LA SOLIDARIETA' giunta alla V EDIZIONE.L'evento si svolgerà DOMENICA 2 GIUGNO con partenza e arrivo in Piazza Umberto (di fronte Palazzo Alessi...
A cura di Redazione
01 giugno 2019 17:26
Ritorna anche quest'anno la PEDALATA UILDM - INSIEME PER LA SOLIDARIETA' giunta alla V EDIZIONE.
L'evento si svolgerà DOMENICA 2 GIUGNO con partenza e arrivo in Piazza Umberto (di fronte Palazzo Alessi) - Paternò
Si potrà partecipare alla Pedalata mediante una donazione di €. 3,00 e partecipare al sorteggio finale di una mountain bike.
Domani, dunque, tutti in sella, uniti per la Solidarietà!
Per info su come partecipare contattateci ai nostri recapiti telefonici (095/852008 - 338/4953915).
Vi aspettiamo numerosi!!!