95047

PATERNO’: DOMANI LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Una domenica mattina dedicata agli animali e alle tradizioni quella di domani a Paternò, nel nome di sant’Antonio Abate.Dopo la celebrazione eucaristica, che sarà celebrata alle ore 09,00 nell’omonima...

A cura di Redazione Redazione
18 gennaio 2020 18:11
PATERNO’: DOMANI LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI IN PIAZZA VITTORIO VENETO -
News
Condividi

Una domenica mattina dedicata agli animali e alle tradizioni quella di domani a Paternò, nel nome di sant’Antonio Abate.

Dopo la celebrazione eucaristica, che sarà celebrata alle ore 09,00 nell’omonima chiesa, seguirà la sagra del dolce all’arancia sempre in Piazza Vittorio Veneto (s.Antonio) per concludersi con la tradizionale benedizione degli animali prevista alle ore 12.00

Un appuntamento questo che, ogni anno, si rinnova sempre con lo stesso grande entusiasmo.

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

Ore 8.30 Recita del Santo Rosario
Ore 9.00 celebrazione Eucaristica
Ore 12.00 in Piazza Vittorio Veneto, sul Sagrato antistante la chiesa, TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI.(Le celebrazioni avranno luogo nel salone accanto alla chiesa a causa dei lavori in corso)

Il Prevosto Parroco
P. Salvatore Patanè

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047