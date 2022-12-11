PATERNO'. DOMANI L’INIZIO DEI LAVORI DI SCARIFICAZIONE E ASFALTATURA AL CORSO SICILIA

Arriva la conferma ufficiale, dopo che erano stati rimandati a causa di un contrattempo della ditta esecutrice dei lavori l’inizio dei lavori al Corso Sicilia, domani 12 Dicembre 2022 avranno inizio i...

Arriva la conferma ufficiale, dopo che erano stati rimandati a causa di un contrattempo della ditta esecutrice dei lavori l’inizio dei lavori al Corso Sicilia, domani 12 Dicembre 2022 avranno inizio i lavori di scarificazione e asfaltatura della carreggiata al Corso Sicilia.

La conferma arriva da parte dell'amministrazione comunale, che domani alle ore 09 nel tratto con l'intersezione con la via Via Dalmazia sarà effettuato il sopralluogo, da dove partiranno i lavori di scarifica per poi esser asfaltato tutto il tratto stradale.