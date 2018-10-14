PATERNO': DOMANI SCUOLE APERTE

Domani scuole aperte a Paternò. Lo conferma il sindaco Nino Naso, dopo avere visto l'ultimo bollettino della protezione civile, che non ha diramato stati di allerta pericolosi. Secondo le previsioni m...

Domani scuole aperte a Paternò. Lo conferma il sindaco Nino Naso, dopo avere visto l'ultimo bollettino della protezione civile, che non ha diramato stati di allerta pericolosi. Secondo le previsioni meteo, domeni dovrebbe esserci un miglioramento, specie nelle ore pomeridiane. Ma l'ultima parola spetta sempre agli Enti competenti, in questo caso la Protezione civile, che in seguito alle evoluzioni delle previsioni dirama i bollettini. Resta al momento confermato, dunque, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI PER DOMANI 15 OTTOBRE; Sarà nostra premura, se ci fossero sostanziali novità. informarvi con tempestività.