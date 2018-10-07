PATERNO': DOMANI SCUOLE CHIUSE
A cura di Redazione
07 ottobre 2018 10:12
Scuole chiuse pure domani, 08 Ottobre, per consentire la verifica tecnica sulle strutture edilizie dopo il terremoto registrato sabato, poco dopo le ore 02 di notte.
L’ordinanza firmata dal Sindaco Nino Naso, con carattere di urgenza, riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado.
