PATERNO’: DOMANI SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IN N VIA CIRCUMVALLAZIONE PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.67/2020 è sospesa, per giorno 24 Giugno 2020, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria...
Con Ordinanza n.67/2020 è sospesa, per giorno 24 Giugno 2020, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Circumvallazione, dall’intersezione con Piazza Purgatorio fino all’intersezione con Piazza C. Alberto fino ad ultimazione dei lavori di pulizia dei relativi tratti stradali
Potranno derogare alla presente, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.