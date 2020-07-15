PATERNO’: DOMANI SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE NEL TRATTO DI VIA G.B. NICOLOSI, DA PIAZZA R. MARGHERITA FINO A PIANO CESAREA PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.75/2020 è sospesa, per giorno 16 Luglio 2020, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, nel tratto di via G.B. Nicolosi, da Piazza R. Margherita fino a Piano Cesarea fino ad ultimazione dei lavori di pulizia dei relativi tratti stradali
Potranno derogare alla presente, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall'apposita segnaletica mobile.