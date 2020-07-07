PATERNO’: DOMANI SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE PIAZZA C. ALBERTO, NEI TRATTI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE, DA PIAZZA C. ALBERTO A VIA G.B. NICOLOSI E DA VIA G.B. NICOLOSI A VIA G. VERGA PER PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.73/2020 è sospesa, per giorno 08 Luglio 2020, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria...

Con Ordinanza n.73/2020 è sospesa, per giorno 08 Luglio 2020, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, su tutta la Piazza C. Alberto, nei tratti di via Circumvallazione, da Piazza C. Alberto a via G.B. Nicolosi e da via G.B. Nicolosi a via G. Verga, nel tratto di via G. Verga, da via Circumvallazione all’intersezione con la via Mediterraneo. fino ad ultimazione dei lavori di pulizia dei relativi tratti stradali

Potranno derogare alla presente, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola

Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.