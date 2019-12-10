PATERNO': DOMANI SOSPESA L'EROGAZIONE DELL'ACQUA NELLE ZONE PALAZZOLO, SCALA VECCHIA, VIA FIUME
A cura di Redazione
10 dicembre 2019 19:51
L’AMA Spa comunica, attraverso comunicato stampa, che, per consentire i lavori di installazione degli impianti di monitoraggio, in particolare del serbatoio Palazzolo n.2, giorno 11.12.2019 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti nella zona Palazzolo, Scala Vecchia, Via Fiume e zone limitrofe.
Al ripristino previsto nel primo pomeriggio, potrebbero verificarsi episodi di bassa pressione e torbidità dell’acqua.
L'azienda si scusa per il disservizio prospettato