PATERNO': Domenica 15 aprile, Fiaccolata di solidarietà per Isabel

L’Associazione Zona Franca, domenica 15 aprile 2018, organizza la Fiaccolata di solidarietà per ricordare la piccola Isabel Zanghì, la bambina scomparsa prematuramente lo scorso 15 marzo.

La Fiaccolata sarà l’occasione per esprimere solidarietà a tutti i bambini scomparsi prematuramente e a quelli che, affetti da diverse patologie, sono costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il corteo muoverà dalla Villa Moncada alle ore 20:00, attraverserà la via Vittorio Emanuele e si concluderà in Piazza Indipendenza, con la partecipazione della famiglia della piccola Isabel e del primo cittadino Nino Naso.

Le istituzioni, le associazioni e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.