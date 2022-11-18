95047

PATERNÒ: DOMENICA RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ENOSIS IN FAVORE DI PIERO MONTALTO

La raccolta fondi di ENOSIS per Piero Montalto continuerà domenica 20 Novembre presso il Santuario della Consolazione a partire dalle ore 10 e nel pomeriggio presso la parrocchia dello Spirito Santo a...

18 novembre 2022 15:03
La raccolta fondi di ENOSIS per Piero Montalto continuerà domenica 20 Novembre presso il Santuario della Consolazione a partire dalle ore 10 e nel pomeriggio presso la parrocchia dello Spirito Santo a partire dalle ore 18.

Diversi volontari dell'Associazione saranno impegnati nelll'attivita' di raccolta, attraverso la vendita di piantine e offerte libere.

Un gesto nobile per Piero, questo lo slogan di ENOSIS che punta alla sensibilizzazione di un popolo sempre attento ai più bisognosi e ai più  vulnerabili della società. 

