PATERNÒ: DOMENICA RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ENOSIS IN FAVORE DI PIERO MONTALTO
La raccolta fondi di ENOSIS per Piero Montalto continuerà domenica 20 Novembre presso il Santuario della Consolazione a partire dalle ore 10 e nel pomeriggio presso la parrocchia dello Spirito Santo a partire dalle ore 18.
Diversi volontari dell'Associazione saranno impegnati nelll'attivita' di raccolta, attraverso la vendita di piantine e offerte libere.
Un gesto nobile per Piero, questo lo slogan di ENOSIS che punta alla sensibilizzazione di un popolo sempre attento ai più bisognosi e ai più vulnerabili della società.