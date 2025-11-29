Paternò, donna colta da malore in casa: intervento dei Vigili del Fuoco SAF e ambulanze del 118
Momenti di apprensione questa mattina a Paternò, in via Catania, dove una donna si è sentita male all’interno della propria abitazione.
Per consentire ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza e poterla estrarre dall’appartamento, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) proveniente da Catania, specializzata in manovre tecniche complesse.
Sul posto presenti anche due ambulanze del 118, in attesa di prendere in carico la paziente non appena consegnata dagli operatori dei Vigili del Fuoco.
Per permettere le operazioni di soccorso, via Carso è attualmente chiusa al traffico, a causa della presenza dei mezzi di emergenza.
Le operazioni sono tuttora in corso al momento in cui scriviamo.
Ti aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della donna.