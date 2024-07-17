PATERNÒ: DONNA INVESTITA IN VIA BELLINI

Paternò, 17 Luglio 2024 – Questa mattina, intorno alle 09:00, si è verificato un grave incidente stradale in via Bellini, all'incrocio con via Fallica. Una vettura, guidata da un uomo, ha investito un...

Paternò, 17 Luglio 2024 – Questa mattina, intorno alle 09:00, si è verificato un grave incidente stradale in via Bellini, all'incrocio con via Fallica. Una vettura, guidata da un uomo, ha investito una donna che stava attraversando la strada.

Le cause esatte dell'incidente rimangono ancora sconosciute e sono attualmente soggette ad ulteriori indagini da parte delle autorità competenti.

L'impatto è stato così violento da richiedere l'immediato intervento dei servizi di emergenza. Il personale del 118 è stato prontamente allertato e un'ambulanza è stata inviata sul luogo dell'incidente.

Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure alla donna coinvolta, che, sebbene cosciente, lamentava forti dolori agli arti inferiori. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la donna è stata trasportata all'ospedale più vicino per ulteriori controlli medici.

L'incidente ha causato leggeri i disagi al traffico nella zona, per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.