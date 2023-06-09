PATERNÓ, DONNA PRECIPITA IN UN TOMBINO AL CORSO ITALIA, FERITA

95047

09 giugno 2023 20:19
Cronaca
Stava camminando per strada lungo il Corso Italia nei pressi della Piscina Comunale, poco dopo le 17.30 di oggi pomeriggio, 9 giugno 2023, quando una donna ha messo il piede sopra il tombino ed è sprofondata dentro rimanendo incastrata facendosi parecchio male.

Per fortuna un automobilista mentre percorreva quella strada ha visto la signora e per poterla aiutare è stato costretto a fermare un'altra auto che passava di lì in quel momento.

Sul posto intervenuta un ambulanza del 118 per dare i primi soccorsi e trasportarla in ospedale.

Non note la gravità delle ferite riportate.

Per gli accertamenti e stabilire l'esatta dinamica è intervenuta la Polizia Municipale

IN AGGIORNAMENTO

