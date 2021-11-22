PATERNÒ: DONNA SI SENTE MALE IN CASA, VIGILI DEL FUOCO LA FANNO SCENDERE CON L’AUTOSCALA

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e il personale del 118 sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 22 Novembre 2021 a Paternò in via Emanuele Bellia per portare soccorrere una persona che...

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e il personale del 118 sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 22 Novembre 2021 a Paternò in via Emanuele Bellia per portare soccorrere una persona che si era sentita male all'interno di un appartamento.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 16, ma per potere intervenire è stato necessario aspettare una squadra di specialista SAF dei vigili del fuoco e l’autoscala proveniente dal Comando provinciale di Catania.

Questo per l’impossibilità di utilizzare il vano scala che risultava troppo stretto e delle condizioni fisiche della signora.

Dopo averla fatta scendere dall’esterno l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118. Grande paura, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Il traffico nel tratto interessato, in una strada centralissima, è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso, creando non notevoli disagi per gli automobilisti