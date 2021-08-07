PATERNÒ DONNA SOCCORSA IN CASA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL 118

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, ieri sera, intorno alle ore 23.30 nella centralissima Piazza Santa Barbara, per una richiesta di soccorso in un appartamento.Immediatamente...

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, ieri sera, intorno alle ore 23.30 nella centralissima Piazza Santa Barbara, per una richiesta di soccorso in un appartamento.

Immediatamente avvertiti i soccorsi, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che giunti sul posto sono riusciti in breve tempo ad aprire ed entrare nell’appartamento permettendo l’accesso ai medici del 118 nel

frattempo giunti sul posto.

La donna è stata successivamente prelevata e trasportata all’Ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi per ulteriori accertamenti e le cure del caso.