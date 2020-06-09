PATERNO': DONO DI UNDICI CONSIGLIERI COMUNALI ALLA BISACCIA DEL PELLEGRINO

Nei giorni dell’emergenza Covid 19, i consiglieri comunali Piero Cirino, Barbara Conigliello, Anthony Distefano, Rosanna Lauria, Giuseppe Lo Presti, Agata Marzola, Tuccio Paternò, Filippo Sambataro, A...

Nei giorni dell’emergenza Covid 19, i consiglieri comunali Piero Cirino, Barbara Conigliello, Anthony Distefano, Rosanna Lauria, Giuseppe Lo Presti, Agata Marzola, Tuccio Paternò, Filippo Sambataro, Alfredo Sciacca, Emilia Sinatra e Patrizia Virgillito, hanno istituito un fondo cassa per rispondere a piccoli bisogni della comunità paternese.

Dopo il supporto tecnologico fornito all’Ipab “Salvatore Bellia”, ieri pomeriggio alla “Bisaccia del Pellegrino” è stata donata una bilancia necessaria a suddividere al meglio la merce ed i prodotti che giungono alla “Bisaccia”.

Un grande lavoro, quello che viene portato avanti dal diacono Mazzamuto e dai volontari.

Il dono della bilancia è un piccolo gesto che ci auguriamo tornerà utile ad un luogo che è esempio di solidarietà e sacrificio.