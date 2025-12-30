Paternò, dopo 30 anni di servizio il comandante della Polizia Municipale Antonino La Spina va in pensione

Si è chiuso oggi un capitolo importante per la Polizia Municipale di Paternò. Dopo trent’anni di attività, il comandante Antonino La Spina ha ufficialmente concluso il suo servizio, raggiungendo il tr...

Si è chiuso oggi un capitolo importante per la Polizia Municipale di Paternò. Dopo trent’anni di attività, il comandante Antonino La Spina ha ufficialmente concluso il suo servizio, raggiungendo il traguardo della pensione.

La Spina arrivò a Paternò nel 1995, a seguito della vittoria del concorso pubblico bandito dall’amministrazione comunale guidata, all’epoca, dal sindaco Graziella Ligresti. Da allora ha attraversato diverse fasi della vita amministrativa cittadina, diventando nel tempo un punto di riferimento per il comando della Polizia Municipale.

Il saluto ufficiale si è svolto nella mattinata di oggi nella sede del comando di Zona Ardizzone, alla presenza di numerose autorità civili e istituzionali. Hanno partecipato i commissari straordinari Santi Giuffrè e Rosanna Mallemi, la segretaria generale del Comune Loredana Torella, oltre ai dirigenti comunali, agli attuali ed ex appartenenti al corpo della Municipale e ai rappresentanti delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Durante l’incontro, il presidente della commissione straordinaria Santi Giuffrè ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal comandante nel corso degli anni, invitandolo a mettere ancora a disposizione la propria esperienza come componente della commissione giudicatrice per le prossime assunzioni di sette nuovi agenti di Polizia Municipale.

Nel suo intervento conclusivo, Antonino La Spina ha rivolto un ringraziamento sentito alla città e a chi ha condiviso con lui il percorso professionale: «Paternò mi ha accolto e mi ha permesso di crescere, non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. Porto con me il valore delle relazioni costruite in tanti anni di servizio».

La cerimonia si è conclusa in un clima di cordialità e riconoscenza, con il saluto dei colleghi e delle istituzioni a una figura che ha segnato una lunga stagione della Polizia Municipale paternese.

