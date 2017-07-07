PATERNÒ: DOPO I QUATTRO ARRESTI DENUNCIATI ALTRI DUE GIOVANI PER LA RISSA IN PIAZZA NASSIRIYA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni un 17enne ed un 16enne, entrambi paternesi, poiché ritenuti responsabili dei reati...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni un 17enne ed un 16enne, entrambi paternesi, poiché ritenuti responsabili dei reati di rissa e lesioni aggravate.

I militari, a seguito di un’incessante attività investigativa, hanno identificato i due minori che hanno partecipato alla rissa avvenuta la settimana scorsa in piazza Nassiriya. In quella circostanza i Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, arrestarono quattro ventenni mentre i due minorenni erano riusciti a fuggire ed oggi la loro identificazione.