Paternò, dopo il bando dei 7 Vigili Urbani arriva un nuovo concorso: il Comune assume 5 Geometri

Dopo il bando per i 7 nuovi Vigili Urbani, il Comune di Paternò prosegue il piano di rafforzamento del personale e annuncia un nuovo concorso pubblico. Questa volta riguarda l’assunzione a tempo indet...

Dopo il bando per i 7 nuovi Vigili Urbani, il Comune di Paternò prosegue il piano di rafforzamento del personale e annuncia un nuovo concorso pubblico. Questa volta riguarda l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 5 geometri da inserire nell’Area degli Istruttori.

La Giunta ha approvato lo schema del bando di concorso, che entrerà ufficialmente in vigore con la pubblicazione sulla piattaforma nazionale di reclutamento InPA.

Domande solo online tramite SPID, CIE o CNS

Come previsto dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica.

Gli interessati dovranno accedere al portale www.inpa.gov.it, autenticandosi tramite:

SPID

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta pubblicato il bando sul portale, sarà indicata anche la data entro cui presentare la domanda, termine tassativo per non essere esclusi dalla procedura.

Procedura e posti messi a concorso

Il concorso sarà per esami, secondo quanto previsto dalle norme nazionali sui reclutamenti nella pubblica amministrazione.

I posti disponibili sono 5, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Pubblicazione del bando

Lo schema approvato sarà allegato all’atto e pubblicato integralmente sul sito:

www.inpa.gov.it

Da quel momento sarà possibile consultare tutti i requisiti, le prove previste e le modalità dettagliate di partecipazione.