Paternò, dopo il ciclone Harry è emergenza strade: buche in aumento, danni alle auto e disagi per i cittadini

Paternò – Il passaggio del ciclone Harry ha trasformato una situazione già critica in una vera e propria emergenza strade a Paternò. Le condizioni della viabilità cittadina, compromesse da tempo da bu...

Paternò – Il passaggio del ciclone Harry ha trasformato una situazione già critica in una vera e propria emergenza strade a Paternò. Le condizioni della viabilità cittadina, compromesse da tempo da buche e tratti dissestati, stanno peggiorando in maniera esponenziale, creando gravi disagi e preoccupazioni tra i cittadini.

Le intense piogge e le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno accelerato il deterioramento dell’asfalto: buche preesistenti si sono allargate e in diverse zone della città ne sono comparse di nuove, spesso improvvisamente e senza alcuna segnalazione. Una situazione che rappresenta un serio pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Sono numerose le segnalazioni di danni alle autovetture, con pneumatici squarciati, cerchioni piegati e sospensioni danneggiate dopo l’impatto con buche profonde, spesso nascoste dall’acqua piovana. Disagi che si traducono in costi imprevisti per molti cittadini.

Le criticità vengono segnalate da diverse zone della città, dove residenti e commercianti parlano di una condizione ormai insostenibile. In alcuni tratti stradali l’asfalto risulta completamente sconnesso e le pozzanghere celano vere e proprie voragini, rendendo la circolazione estremamente pericolosa.

Cresce la preoccupazione per la sicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la scarsa visibilità rende ancora più difficile individuare le buche. Per molti cittadini si tratta ormai di una emergenza che richiede interventi immediati, almeno per la messa in sicurezza delle strade più danneggiate, in attesa di lavori strutturali di ripristino.

Il maltempo degli ultimi giorni ha quindi messo in evidenza, ancora una volta, le fragilità della rete viaria cittadina. Una situazione che necessita azioni rapide e concrete, per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza della comunità.

ALCUNE FOTO CHE ABBIAMO RICEVUTO