Due incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, si sono verificati nella giornata di oggi.

Il primo si è verificato nella mattina di oggi intorno alle ore 10.00 in via Balatelle a Paternò.

PATERNO': DOPPIO INCIDENTE IN CITTÀ, DUE FERITI

Due auto, una Fiat Panda ed una Fiat Punto sono entrate in collisione e le conseguenze peggiori le ha subite una donna, che era al volante di una delle due autovetture.

La donna è stata portata in ospedale dal personale del 118. Sotto choc, invece, anche se non ha subito ferite o traumi, almeno apparentemente, l’uomo che era alla guida dell’altra autovettura.

Il secondo, intorno le ore 15.30, in pieno centro a Paternò.

Siamo all'incrocio tra via la via Emanuele Bellia e via G. B. Nicolosi.

A scontrarsi una Smart con una bici. Non si conosce, ancora, la dinamica del sinistro ma ad avere la peggio il ragazzo che era sulle due ruote.

L'uomo, è stato scaraventato sull'asfalto

I presenti hanno subito avvisato il 118 che sul posto ha mandato un'ambulanza. Il ciclista è stato subito preso i carico con le accortezze del caso e stabilizzato sul posto.

Secondo i primi riscontri non sarebbe in gravi condizioni ma è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

La dinamica di entrambi gli incidenti è al vaglio degli agenti della polizia municipale.