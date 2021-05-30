PATERNÒ: DOPPIO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER INCENDIO STERPAGLIE NELLA GIORNATA DI OGGI

Gli incendi tornano a colpire la città e, in particolare. Sono due le segnalazioni di incendi arrivate nella giornata di oggi, 30 Maggio 2021, alla centrale operativa dei Vigili del fuoco, che hanno...

I roghi si sono sviluppati quasi in contemporanea, intorno alle ore 17.30

Un primo rogo tra la via Stazione la via della libertà e via Fontana del Lupo, le fiamme sarebbero partite da un cumulo sterpaglie da un terreno privato, che avrebbero preso fuoco propagandosi per un centinaio di metri e sprigionando una densa colonna di fumo che si è alzata in cielo ed ha ha invaso il Corso Italia, che ha creato rallentamenti nel tratto invaso dal fumo.

Il secondo si è verificato nella zona Scala Vecchia, tra la viale Unità D'Italia ed il Corso Marco Polo.

Pure qui, incendio di sterpaglie e di alcuni rovi nella zona , e fiamme hanno attaccato una vasta porzione di fasce abbandonate e hanno trovato facile appiglio nei rovi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed Adrano

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.