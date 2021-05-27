PATERNÒ: DOPPIO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER INCENDIO STERPAGLIE

Gli incendi tornano a colpire la città e, in particolare. Sono due le segnalazioni di incendi arrivate nella giornata di oggi, 27 Maggio 2021, alla centrale operativa dei Vigili del fuoco, che hanno...

Il primo rogo si è sviluppato intorno alle ore 11 all’interno di un terreno incolto al Corso Marco Polo, in zona Scala Vecchia.

Le fiamme sarebbero partite da un cumulo sterpaglie, che avrebbero preso fuoco propagandosi per un centinaio di metri

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per domare le fiamme prima che potessero creare pericolo, come di consueto, le operazioni di spegnimento sono state seguite da quelle di bonifica delle zone interessate

Un secondo incendio si è verificato intorno alle ore 17.30 all'ingresso della città, precisamente alla rotonda dello svincolo sulla SS121, a pochi passi proprio dalla caserma del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco

Che sono immediatamente intervenuti per spegnere anche il secondo rogo.

Non si segnalano feriti o intossicati nelle operazioni di spegnimento dei due incendi.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.