Paternò, due anni senza Riccardo Gorgone: “Il tuo sorriso vive ancora nei nostri cuori”

Sono passati due anni da quel giorno che nessuno a Paternò potrà mai dimenticare. Due anni da quando la vita di Riccardo Gorgone — e con essa il cuore di un’intera comunità — si è spezzata all’improvviso, lasciando un dolore che il tempo non riesce a cancellare.

Il 15 novembre 2023 Riccardo, appena 17 anni, stava vivendo una mattina qualunque, diretto verso la scuola sulla sua amata Vespa 50, nei pressi di Tre Fontane. Era prudente, attento, pieno di vita. Pieno di sogni.

Ma in un attimo tutto è cambiato: un’auto lo ha portato via troppo presto, strappando al mondo un ragazzo speciale, luminoso, che aveva davanti a sé un futuro che tutti vedevano già splendere.

Riccardo non era un ragazzo come gli altri. Era educato, gentile, sorridente. Aveva un cuore grande e una curiosità rara, soprattutto verso le lingue straniere, quelle orientali che amava studiare. Sognava di iscriversi all’università, di girare il mondo, di scoprire culture nuove.

Tra pochi giorni avrebbe compiuto 18 anni. Tutto era pronto per la sua festa… e quell’abito che aspettava di essere indossato divenne invece il suo ultimo saluto.

In questi due anni la sua famiglia ha portato avanti il suo ricordo con una forza silenziosa, fatta di dignità e di amore infinito. Una forza che però convive ogni giorno con un dolore immenso, reso ancora più pesante, a volte, dall’indifferenza di chi non ha saputo rispettare la loro sofferenza.

Ma Paternò, lui, non lo ha dimenticato.

Riccardo resta nel cuore di tutti.

Venerdì 15 novembre, alle ore 18:30, nella chiesa della Madonna della Scala (zona Scala Vecchia, di fronte alla farmacia), sarà celebrata una messa in sua memoria. Sarà un momento di raccoglimento, di preghiera, di abbracci silenziosi. Un modo per stringersi attorno a un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile in chiunque abbia incrociato il suo sorriso.

Riccardo continuerà a vivere negli occhi dei suoi amici, nella voce dei suoi cari, nei ricordi di chi lo ha amato e nel cuore di un’intera città.

Perché ci sono nomi che non smettono mai di essere pronunciati con dolcezza.

E il nome di Riccardo è uno di questi