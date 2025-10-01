Paternò, due auto in fiamme in poche ore: un caso sospetto di dolo e un corto circuito

PATERNÒ – Notte e mattinata di paura in città per due distinti episodi che hanno visto altrettante auto andare a fuoco a poche ore di distanza l’una dall’altra.Il primo rogo si è verificato intorno al...

Il primo rogo si è verificato intorno alle ore 2:00 della notte tra il 30 settembre e l’1 ottobre, in una traversa adiacente a Piazza Regina Margherita, meglio conosciuta come i “4 Canti”. Un’auto è andata improvvisamente a fuoco e le fiamme hanno finito per coinvolgere anche una seconda vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Nonostante i danni materiali, fortunatamente non si registrano feriti. L’origine del rogo appare sospetta e non si esclude la pista dolosa: saranno le autorità competenti a chiarire la dinamica.

Il secondo episodio si è verificato poche ore dopo, intorno alle 10:30 di questa mattina, martedì 1 ottobre, in Corso del Popolo, davanti l’istituto “Scientifico”. In questo caso, un’auto parcheggiata ha preso improvvisamente fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito.

Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo e provocato rallentamenti al traffico lungo l’importante arteria cittadina. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Due episodi distinti, a distanza di poche ore, che hanno destato forte preoccupazione tra i residenti paternesi, soprattutto per la vicinanza delle aree coinvolte a zone centrali e molto frequentate della città